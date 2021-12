Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei nimmt alkoholisierten Jugendlichen in Gewahrsam

Tuttlingen (ots)

In der Goethestraße ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein Jugendlicher von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 16-Jährige war renitent und offensichtlich stark alkoholisiert, zerschlug Glasflaschen und beschädigte die Weihnachtsdekoration eines Wohnhauses. Ein Zeuge stellte dies zuvor fest und informierte die Polizei. Die Beamten brachten ihn in einen Jugendhilfeeinrichtung, wo er sich allerdings nicht beruhigen ließ. Er musste deswegen auf dem Polizeirevier für kurze Zeit in Gewahrsam genommen werden, bevor er später dann in eine Fachklinik gebracht wurde. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

