Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht

Polizei sucht schwarzen Mercedes G-Klasse (07.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall gebaut und dann geflüchtet ist ein Autofahrer am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Peterzeller Straße. Ein Unbekannter prallte mit einem schwarzen Mercedes G-Modell auf Höhe der Kreuzung zur Sebastian-Kneipp-Straße gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte es. Anschließend fuhr der Fahrer Richtung stadtauswärts weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. An seinem Mercedes dürfte im Frontbereich ebenfalls ein Schaden entstanden sein. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, entgegen.

