Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (07.12.), gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad den Wienenweg in Meerbusch-Osterath aus Richtung Meerbuscher Straße kommend. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm eine Frau in einem silbergrauen Kleinwagen mit Neusser Kennzeichen entgegen, die auf Höhe eines auf ihrer Straßenseite geparkten Wagen nach links auf die Fahrbahn ausscherte. Um einen Zusammenstoß an der verengten Stelle zu vermeiden, bremste der 54-Jährige stark ab und kam dabei zu Fall. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Die Fahrerin des ihm entgegen gekommenen PKW soll sich als vorfahrtsberechtigt betrachtet haben und fuhr nach einem kurzen Gespräch in Richtung Meerbuscher Straße davon.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen für den Unfallhergang. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf die Fahrerin des Kleinwagens geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

