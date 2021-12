Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht - Wer hat etwas beobachtet?

Dormagen (ots)

Am Mittwochabend (1.12.) erhielt die Polizei Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht.

Auf dem Parkplatz an der Straße "Am Holzweg" wartete der Fahrer eines Transportwagens auf die Beamten. Der Dormagener schilderte den Polizisten, dass er, in der Zeit von 19 bis 20:45 Uhr, seinen Ford auf dem Parkplatz des Sportclubs geparkt hatte und als er wiederkam, Schäden an seinem linken Heck feststellte. Die Polizei stellte zerbrochene rote Kunststoffsplitter an der Unfallstelle fest, die möglicherweise von dem Unfallverursacher stammten.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auf dem Parkplatz des Sportclubs einen Unfall beobachteten oder ein Auto mit kaputtem Rücklicht wegfahren gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300- 0 (Verkehrskommissariat Grevenbroich) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell