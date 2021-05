Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Mit Messer bewaffneter und psychisch beeinträchtigter 37-Jähriger sorgt für großen Polizeieinsatz

Karlsruhe-Südstadt (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann hielt am Donnerstag über Stunden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Atem.

Offenbar unter akuter psychischer Beeinträchtigung warf der 37-Jährige in der Marienstraße gegen 09.55 Uhr zunächst mit Eiern aus seiner Wohnung heraus auf Passanten. Als hinzugerufene Polizeibeamte einschreiten wollten, hielt sich der Mann in seiner Wohnung verschlossen und zeigte sich am Fenster mit einem größeren Messer.

Der bereits aus vorausgegangenen Ereignissen bekannte Mann wollte trotz Ansprache nicht öffnen. Daher errichtete die Berufsfeuerwehr Karlsruhe vorsorglich ein Sprungkissen. Die Polizei zog Kräfte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg hinzu. In der Karlsruher Südstadt wurde weiträumig der Bereich um den Werderplatz mit zahlreichen Polizeikräften abgesperrt.

Die Spezialkräfte der Polizei nahmen den 37-Jährigen schließlich gegen 13.40 Uhr fest. Dabei leistete er Widerstand und wurde leicht im Gesicht verletzt. Neben dem Messer führte die Person auch ein Pfefferspray bei sich.

Anschließend wurde der aus der Türkei stammende Mann nach ärztlicher Behandlung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

