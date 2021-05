Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 13-Jährige sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter, der die 13-Jährige schon mehrfach angesprochen und bedrängt hat, stieg am Mittwochnachmittag mit dem Mädchen in Eggenstein-Leopoldshafen in die Straßenbahn der Linie S1 in Richtung Karlsruhe. In der Bahn setzte er sich neben die 13-Jährige, fasste ihr an den Oberschenkel und bedrängte sie verbal. Beim Aussteigen aus der Bahn an der Haltestelle August-Bebel-Straße, gegen 15.15 Uhr, küsste er sie dann auf die Wange. Anschließend ging er davon.

Der Unbekannte wird als ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sehr schlank mit dunkelbraunem Teint beschrieben. Er hat ein faltenreiches Gesicht und eine auffallende Hautveränderung an der Nase. Getragen hatte er eine weiß-blaue Basecap.

Zeugen des Vorfalls in der Straßenbahn, oder Personen die Hinweise auf den gesuchten Mann geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell