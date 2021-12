Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall mit Bus fordert einen Verletzten

Grevenbroich (ots)

Am frühen Montagmorgen (06.12.), gegen 6 Uhr, kam es zu einem Unfall mit einem Linienbus auf der Energiestraße in Grevenbroich. Der 44-jährige Busfahrer war mit seinem Fahrzeug die Energiestraße in Richtung Vanikum unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er aufgrund witterungsbedingter, glatter Fahrbahn nach links von der Straße ab und kollidierte in Höhe des Kraftwerks mit einem Baum, so dass er in einem Graben zum Stehen kam.

Durch den Aufprall erlitt der Fahrer schwere Gesichtsverletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Energiestraße gesperrt werden.

