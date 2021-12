Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ungebetene Gäste im Kreisgebiet unterwegs - Schützen Sie sich durch unsere Einbruchsberatung!

Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Korschenbroich, Neuss (ots)

Am Samstag (4.12.) trieben Einbrecher ihr Unwesen in Korschenbroich. In der Zeit von 15 Uhr bis 21 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses an dem Herzbroicher Weg auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Die Täter erbeuteten nach ersten Informationen Schmuck. Am Tulpenweg kam es ebenfalls am Samstag, zwischen 17:45 und 19 Uhr, zu einem Einbruch. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Kriminellen mehrere Schränke und Kommoden. Art und Umfang der Beute ist derzeit noch unbekannt.

Die Stadt Meerbusch blieb am Wochenende auch nicht vor Einbrechern verschont. In der Zeit von Samstag auf Sonntag (4./5.12.), von 13 bis 9 Uhr, gelangten Unbekannte über das gewaltsame Öffnen der Terrassentür in die Wohnung an der Pestalozzistraße. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Was die Täter erbeutet haben, ist noch unklar.

Durch Gewaltanwendung gelang es auch Einbrechern an der Straße "Rheinpfad" in Büderich am Freitag (3.12.) einzudringen. In der Zeit von 15:20 und 18:30 Uhr erbeuteten die Täter Schmuck und hochwertige Kleidungsstücke.

Ebenfalls am Freitag (3.12.) trieben Einbrecher ihr Unwesen auch in Neuss an der Straße "Am Baldhof", in Dormagen am Holunderweg, in Grevenbroich an der Hans-Böckler-Straße sowie der Stralsunder Straße und in Jüchen an der Straße "Am Holzer Knoten".

In allen Fällen sicherte die Kripo Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt das Kommissariat 14 unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

Aufgrund der pandemischen Lage hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ihre Einbruchsschutzberatung umgestellt. Ab sofort finden keine Gruppenberatungstermine mehr statt. Für Interessenten gibt es stattdessen die Möglichkeit, sich an den folgenden Terminen - 08.12.2021, 15.12.2021, 12.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022, 23.02.2022 - in der Zeit von 15 bis 18 Uhr unter den Rufnummern 02131 300-25518 oder -25522, telefonisch beraten zu lassen.

