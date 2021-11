Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Einbruch in Schnellkochrestaurant

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden, gegen 04:00 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Schnellkochrestaurant in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar. Erbeutet wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Getränkeflaschen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit vier Streifenfahrzeugen verlief negativ. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142 4050 zu melden.

