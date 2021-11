Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Ehningen: Lkw-Unfall mit zwei Verletzen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Samstagmorgen gegen 08:15 Uhr auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe der Anschlussstelle Hildrizhausen. Der 63-jährige Fahrer eines Sattelzuges der Marke Mercedes fuhr am Stauende auf den Lkw-Anhänger eines vorausfahrenden 52-Jährigen auf. Beide Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge sind infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und werden aktuell durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Die BAB 81 ist bis zum jetzigen Zeitpunkt zur Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr staut sich aktuell bis auf 10 km zurück. Durch die Polizeireviere Böblingen, Sindelfingen sowie der Verkehrspolizeiinsprektion Ludwigsburg befinden sich sechs Streifenbesatzungen im Einsatz. Weiter waren ein Notarzt, zwei Rettungswägen und die Feuerwehren Böblingen und Ehningen sowie die Autobahnmeisterei Herrenberg an der Unfallstelle eingebunden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 350.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell