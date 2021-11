Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pkw fährt in Baustelleneinrichtung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es in Gerlingen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 83-jähriger VW-Lenker befuhr die Panoramastraße von der Schillerhöhe kommend in Richtung Ortsmitte. Aufgrund eines Bedienfehlers beschleunigte der Golf-Lenker ungewollt sein Fahrzeug und kam am Ende einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst prallte er am Beginn der dortigen Baustelle gegen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Bauzaun, von dem er zurück auf die Durchgangsfahrbahn abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf krachte er gegen eine Baustellenampel, überfuhr mehrere Warnbaken und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zu Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde der VW-Lenker leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am VW Golf entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 8.000 Euro. Der geschätzte Gesamtschaden an der völlig zerstörten Baustellenampel, dem beschädigten Bauzaun und an den Warnbaken wurde auf insgesamt 3.500 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung des Unfallfahrzeuges sowie der Wiederherstellung der Baustelleneinrichtung musste die Panoramastraße in beide Fahrtrichtungen für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizeireviere Ditzingen und Leonberg hatten hierfür drei Streifenwagenbesatzungen eingesetzt.

