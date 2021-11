Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: "Romance-Scam" - 64-Jähriger um mehrere tausend Euro betrogen

Ludwigsburg (ots)

Online-Partnerbörsen und soziale Netzwerke sind ein beliebtes Mittel, um erste Kontakte zu knüpfen. Doch der Schein kann trügen, denn nicht hinter jedem Kontakt "steckt" auch tatsächlich die Person, für die sie sich ausgibt. Ein 64 Jahre alter Mann aus Höfingen fiel genau auf so einen Kontakt herein. Über ein soziales Netzwerk kam er mit einer vermeintlichen "Bundeswehrärztin aus Afghanistan" in Kontakt. Die unter anderem auch romantische Kommunikation erfolgte über den Messenger der Onlineplattform. Die vermeintliche Ärztin berichtete dem 64-Jährigen, sie habe günstig Gold in sechsstelligem Gegenwert erworben. Um die Transportkosten dieses Goldes zu finanzieren, sei sie auf finanzielle Hilfe angewiesen. Mehrere tausend Euro überwies der 64-Jährige an eine ausländische Bankverbindung. Nachdem ihn jedoch darauf die Nachricht ereilte, dass nun auch Zollgebühren über 35.000 Euro angefallen seien, wollte der 64 Jahre alte Mann bei einer Bank einen Kredit aufnehmen. Dieser Umstand kam jedoch der zuständigen Filialleitung verdächtig vor und die Kreditvergabe wurde verhindert. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen Unbekannt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen.

