Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Trunkenheitsfahrt endet in Baustelle

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 23:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Audi-Lenker zunächst die Leibnizstraße in Böblingen in Fahrtrichtung Sindelfinger Straße. An einer Baustelle, die durch Warnbaken abgesperrt war, machte er nicht halt, sondern fuhr weiter. Dies führte dazu, dass der Audi in einem Erdhügel stecken blieb. Beamte des Polizeirevieres Böblingen, die eine Streifenfahrt durchführten, bemerkten den festhängenden PKW und wollten den Sachverhalt überprüfen. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug, stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Fahrer des Audi schien benommen zu sein. Den Aufforderungen der Polizisten leistete er keine Folge, sondern zeigte sich äußerst unkooperativ. Der 50-Jährige konnte nur unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aus seinem Audi herausgeholt werden. In der Folge wurden ihm Handschließen angelegt. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, so dass eine Blutentnahme notwendig wurde. Eine medizinische Untersuchung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte er ebenfalls ab. Der Tatverdächtige leistete während des Transports und der anschließenden Maßnahmen beim Polizeirevier Böblingen mehrfach Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte sie. Auch die Blutentnahme konnte nur unter Zwang erfolgen. Anschließend wurde er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers untergebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Im Zuge der Abschleppmaßnahmen klemmten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Böblingen die Batterie des Fahrzeugs ab. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell