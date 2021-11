Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Notarztwagen in Unfall verwickelt - 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 10:50 Uhr stieß eine 44-jährige VW-Fahrerin mit einem Notarztwagen im Einmündungsbereich der Freiburger Allee und der Altensteiger Straße in Böblingen zusammen. Der Notarztwagen, welcher unter Verwendung von Blaulicht und Martinshorn zu einem dringlichen Einsatz unterwegs war, fuhr für mehrere Sekunden dicht hinter dem VW in der Freiburger Allee in Richtung Tübinger Straße ortsauswärts her, sodass der 57-jährige Fahrer des Notarztwagens davon ausging, von der vorausfahrenden VW-Lenkerin bemerkt worden zu sein. Insbesondere als die VW-Lenkerin im Kreuzungsbereich anhielt, versuchte der Notarztwagen diese zu passieren. Aus ungeklärter Ursache hatte die VW-Lenkerin den Notarztwagen jedoch vermutlich nicht bemerkt und bog nach links in die Altensteiger Straße ab. Hierbei prallte sie gegen den vorbeifahrenden Notarztwagen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell