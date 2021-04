Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrer eines Audi R8 verursacht 10.000 Euro Schaden und flieht

Herscheid/Lüdenscheid (ots)

Eine Unfallflucht im unteren Bereich der Silbergkurven (L561) beschäftigt seit gestern Abend die Polizei. Der 28-jährige Fahrer einer silberfarbenen C-Klasse durchfuhr gestern, 20.20 Uhr, den kurvigen Baustellenbereich, als ihm ein dunkler Sportwagen mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit auf seiner Seite entgegenkam. Der Mercedesfahrer reagierte sofort, wich bis an die rechte Leitplanke aus und bremste voll ab. Dennoch touchierte der nach seinen Angaben viel zu weit mittig fahrende Audi den Mercedes stark im linken Fahrzeugbereich. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Trotz der Kollision fuhr der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Herscheid weiter. In der Folge soll er noch das Rotlicht einer Ampel missachtet haben.

Seitens der Polizei wird wegen der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verdacht eines illegalen Rennens sowie wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Bei dem unfallverursachenden Auto soll es sich um einen recht seltenen Audi R 8 handeln. Das Auto muss im linken Bereich Unfallbeschädigungen aufweisen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet oder den äußerst auffälligen PKW im Vorfeld oder nach dem Unfall bemerkt hatten. Wer kennt den Besitzer eines solchen Autos und weiß von Unfallschäden?

Hinweise nimmt die Polizeiwache Plettenberg unter 02391/91990 entgegen.

