Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht in der Hauptstraße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.03.2021, zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Unterlauchringen zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war beim Rückwärtsausparken gegen einen an der Straße geparkten Hyundai gestoßen. Die Frau fuhr nach dem Anstoß davon. Zeugen hatten die ältere Autofahrerin zwar beobachtet, konnten aber das Kennzeichen nicht vollständig ablesen. Die Frau benutzte einen älteren Pkw mit WT-Kennzeichen. Der Unfall spielte sich vor einem dortigen kleineren Lebensmittelgeschäft ab. Um weitere Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283.

