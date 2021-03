Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfall trotz Quarantänepflicht

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am 27.02.2021, gegen 12:30 Uhr, kollidierte eine Pkw-Fahrerin in der Gottenheimer Straße mit einem Leuchtenmast eines Fußgängerüberweges. Ursächlich waren vermutlich die Begleiterscheinungen ihrer akuten Covid-Infektion, weswegen sie ihren Angaben zufolge auf dem Weg in ein Krankenhaus war. Da sie jedoch keinen Termin vereinbart hatte, steht die 43-Jährige im Verdacht, gegen die Quarantänepflicht verstoßen zu haben. Die Frau wurde durch den Unfall nicht verletzt, jedoch aufgrund ihrer Corona-Erkrankung in ein Krankenhaus verbracht. Da sie trotz ihrer körperlichen Einschränkungen ein Fahrzeug geführt hat, muss sie sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verstößen gegen die Corona-Verordnung verantworten.

