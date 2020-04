Polizei Mettmann

POL-ME: Frontalzusammenstoß - zwei Fahrzeuge schwer beschädigt - Ratingen -2004032

Mettmann (ots)

Am Samstagabend (04. April 2020) wurden zwei Fahrzeuge bei einem Frontalzusammenstoß auf der Westtangente in Ratingen-West schwer beschädigt. Beide Fahrzeugführer mussten aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das war genau passiert:

Gegen 20:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Ratinger mit seinem Hyundai i20 die Westtangente aus Fahrtrichtung Kaiserswerther Straße kommend. An der Einmündung zur Straße "Am Sandbach" hatte er die Absicht, nach links abzubiegen. Der 22-jährige hielt verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage für Linksabbieger. Nach eigenen Angaben fuhr er bei "Grünlicht" in den Einmündungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer ihm entgegenkommenden 37-jährigen Ratingerin die, ebenfalls nach eigenen Angaben, mit ihrer V-Klasse von Daimler Benz ebenfalls bei "Grünlicht" den Einmündungsbereich passieren wollte. Beide Fahrzeuge stießen frontal ineinander. Die V-Klasse wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschoben und prallte anschließend gegen einen Ampelmast, welcher hierbei ebenfalls beschädigt wurde.

Sowohl der 22-Jährige als auch die 37-Jährige wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 32.500 Euro geschätzt.

