Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte beschädigen am Wochenende mehrere Pkw in Hilden - Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2004033

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Hilden kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Beschädigungen an geparkten Pkw. Der oder die Täter beschädigten in der Zeit von Samstag (04. April 2020), gegen 18:30 Uhr, bis Sonntag (05. April 2020), gegen 11:45 Uhr, mehrere Autos in Hilden.

Im genannten Tatzeitraum zerkratzten die bislang noch Unbekannten achtzehn an der Straße Henkenheide geparkten Pkw. In Höhe der Hausnummern 15 - 47 beschädigten sie die Fahrzeug- bzw. Beifahrerseite der Autos mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand. Dabei entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell