Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Müllcontainers durch jugendliches Zündeln

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des gestrigen 02.11.2021 kam es in der Neubrandenburger Oststadt zum Brand eines Müllcontainers.

Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurde gegen 19:30 Uhr durch die Rettungsleitstelle über den Mülltonnenbrand in der Petrosawodsker Straße verständigt. Zur Brandbekämpfung waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg im Einsatz. In unmittelbarer Nähe des Brandortes konnten eingesetzte Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zwei Jugendliche feststellen, die bereits vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr eigene, erfolglose Löschversuche unternahmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gilt eine dieser Personen als tatverdächtig. Dabei handelt es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen italienischer Staatsangehörigkeit. Eine weitere, bislang unbekannte Person flüchtete in Richtung Koszaliner Straße. Diese konnte nicht durch die Beamten festgestellt werden. Im umliegenden Gebüsch fanden die Beamten eine Spraydose und ein Feuerzeug, die als Tatmittel sichergestellt wurden. Die Minderjährigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden wird mit 300 EUR beziffert.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell