Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen gesucht - Diebstähle auf Baustellen in und um Demmin

Demmin (ots)

Im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes kam es auf Baustellen in und um Demmin zu Diebstählen und Sachbeschädigungen. Unter anderem entwendeten Unbekannte eine Rüttelplatte.

Einer der Tatorte befindet sich an einer Baustelle an der Tollense zwischen Roidin und Schmarsow. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 29.10.2021, 14:00 Uhr bis 01.11.2021, 07:00 Uhr insgesamt 340 l Dieselkraftstoff aus zwei Baggern und einer nahegelegenen Schmutzwasserpumpe. Darüber hinaus wurden von diesen Baggern die Radioantennen gestohlen und ein Fensterrollo eines Baucontainers beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 850 EUR.

Der zweite Tatort befindet sich im Lobeckweg des Gewerbegebiets Meyenkrebs in Demmin. Hier entwendeten ebenfalls unbekannte Täter eine am Bagger gesicherte Rüttelplatte der Marke BOMAG BPR 25/50 D. Die Rüttelplatte ist gelb und grau lackiert und wiegt 155 kg. Zur Tatausführung zwischen dem 29.10.2021, 16:30 Uhr und dem 01.11.2021, 07:00 Uhr muss daher ein Kraftfahrzeug zum Transport der Arbeitsmaschine eingesetzt worden sein. Der Schaden wird mit 4500 EUR beziffert.

Die Ermittlungen wegen der Diebstähle und der Sachbeschädigung werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten Beobachtungen gemacht, möglicherweise auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der Rüttelplatte machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

