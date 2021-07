Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Weil ein 47-jähriger Mann aus Blomberg am Donnerstagabend einen medizinischen Notfall erlitt, geriet er mit seinem Dacia nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Gegen 18:50 befuhr er die Ostwestfalenstraße aus Blomberg kommend in Richtung Lemgo, als der Unfall passierte. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um den in Not geratenen 47-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst, der den Mann zur weiteren Untersuchung ins Klinikum brachte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell