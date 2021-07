Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Elektro-Roller gestohlen.

Lippe (ots)

Donnerstag stahlen bislang Unbekannte einen am Bahnhof an der Lageschen Straße abgestellten Elektro-Roller. Der Eigentümer hatte das Zweirad dort verschlossen um 7 Uhr abgestellt. Gegen 18:30 Uhr stellte er den Diebstahl des 750 Euro teuren Rollers der Marke Segway fest. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell