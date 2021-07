Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Bargeld aus Auto gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen eine schwarze Tasche mit persönlichen Papieren und Bargeld aus einem Fahrzeug, das am Donnerstag zwischen zirka 6 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz neben dem Parkhaus am Klinikum an der Rintelner Straße abgestellt war. Wie die Täter den grauen VW Jetta öffnen konnten steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell