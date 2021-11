Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Straftaten des sog. Wechselgeldbetrugs festgestellt

Malchin/Neustrelitz (ots)

Am 29.10.2021 wurden die Polizeidienststellen in Malchin und Neustrelitz innerhalb von zwei Stunden über Straftaten des sogenannten Wechselgeldbetrugs informiert.

Gegen 10:00 Uhr meldete sich eine Malchinerin telefonisch beim örtlichen Polizeirevier und gab anonym den Hinweis, dass ihr Vater am selben Tag Opfer einer Straftat wurde, aus Scham jedoch keine Anzeige erstatten möchte. Den Angaben der Hinweisgeberin zufolge wurde er von zwei Personen angesprochen, die ihn baten Geld zu wechseln und die Situation wahrscheinlich nutzten, um Geld aus seinem Portemonnaie zu entnehmen. Nur wenig später meldete sich ein 65-Jähriger, der ebenfalls Opfer einer solchen Straftat wurde. Er schilderte den Beamten des Polizeirevier Malchins von einem Mann und einer Frau auf dem Parkplatz der Karl-Dressel-Straße angesprochen und in gebrochenem Deutsch, um den Wechsel einer ein-Euro-Münze gebeten worden zu sein. Hierbei, so vermutete der Geschädigte, wurden zwei 50-Euro-Scheine aus seinem Portemonnaie entnommen. Die beiden Tatverdächtigen entfernten sich fußläufig über die Achterstraße in Richtung Bundesstraße 104.

Der Geschädigte beschrieb beide Personen als südländisch und mit osteuropäischem Akzent sprechend. Der Mann war schwarz gekleidet und circa 50 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und dunkelhaarig. Die Frau hatte schwarze, zum Pferdeschwanz gebundene Haare und war von kleiner Gestalt von circa 160 cm. Auch sie trug dunkle Kleidung und wurde auf 45 bis 50 Jahre geschätzt.

Ein zweiter Sachverhalt wurde dem Polizeihauptrevier in Neustrelitz gegen 12:45 Uhr gemeldet. Eine Frau teilte den Beamten mit, auf zwei augenscheinlich arabischstämmige Menschen auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Strelitzer Straße in Neustrelitz aufmerksam geworden zu sein. Die Frau und der Mann sprachen mehrere Menschen an und baten um den Tausch einer 2-Euro-Münze gegen Kleingeld. Während des Gesprächs mit den Beamten kam ein 65-jähriger Mann vorbei, den die Frau als einen der Angesprochenen wiedererkannte. Auf die Bitte hin sein Portemonnaie zu kontrollieren, stellte er fest, dass 160 Euro fehlten.

Die Hinweisgeberin schätzte den Mann auf circa 40 Jahre. Er soll mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Frau war ebenfalls etwa 40 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet.

Ob beide Taten miteinander in Verbindung stehen oder durch dieselben Täter begangen wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Personen, die ebenfalls ähnliche Beobachtung gemacht haben und weitere Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224, in Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Ebenso können weitere Geschädigte Straftaten bei jeder Polizeidienststelle zu Anzeige bringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell