Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Bürger informiert über verdächtiges Fahrzeug - Polizei nimmt Gesuchten fest

Röbel/Müritz (ots)

Am 01.11.2021 informierte ein Hinweisgeber gegen 17:00 Uhr das Polizeirevier in Röbel telefonisch über einen verdächtig erscheinenden VW Passat Kombi in der Ortschaft Petersdorf. Ein entsendeter Streifenwagen konnte das Fahrzeug noch in dem Ort feststellen und einer Kontrolle unterziehen.

Von den vier Insassen waren zwei bereits strafrechtlich durch Diebstahlsdelikte in Erscheinung getreten. Gegen einen der rumänischen Staatsangehörigen bestand ein offener Haftbefehl, weshalb er bis zur weiteren Entscheidung festgenommen und in das Polizeirevier nach Röbel gebracht wurde. Ein Haftprüfungstermin am 02.11.2021 soll über die mögliche Fortdauer der Festnahme entscheiden.

Die Durchsuchungen der weiteren Personen und des Fahrzeugs lieferten keine Hinweise auf die Begehung einer Straftat. Daher konnten die übrigen Kontrollierten ihren Weg fortsetzen.

