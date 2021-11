Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Morgendlicher Übergriff auf eine Joggerin in Altentreptow

Altentreptow (ots)

Am 01.11.2021 wurde die Einsatzleitstelle der Polizei gegen 08:15 Uhr per Notruf über einen Übergriff auf eine 50-jährige Joggerin in Altentreptow informiert. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand lief die Frau auf dem Radweg von der verlängerten Barkower Straße in Richtung der Rudolf-Breitscheid-Straße. Sie passierte einen vor ihr auf dem Weg gehenden Mann, der sie, nachdem sie vorbeigelaufen war, angriff und zu Boden riss. Aufgrund der Umstände konnte die Frau nur eine vage Beschreibung des Mannes geben. Er soll etwa 20-25 Jahre alt, circa 175cm groß und von leicht untersetzter Gestalt gewesen sein. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelgrünen, Camouflage ähnlichen Hose und einer dunklen Jacke, deren Kapuze er auf dem Kopf trug. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Bei der Suche nach der Person kamen auch Fährtensuchhunde zum Einsatz. Bisher konnte der Gesuchte noch nicht gefunden werden. Zur Spurensuche und -sicherung wurde der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz gebracht. Die andauernden Ermittlungen werden gegenwärtig wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin geleitet.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Die Geschädigte konnte sich noch an einen Radfahrer erinnern, welcher ihr kurz zuvor entgegenkam und ebenfalls dem Tatverdächtigen begegnet sein muss. Dieser wird explizit gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell