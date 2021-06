Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Bottroperin bei Unfallflucht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Schützenstraße ist am Montagnachmittag eine 48-jährige Frau aus Bottrop angefahren und leicht verletzt worden. Die Frau stand gegen 16.50 Uhr auf dem Gehweg - plötzlich wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto bzw. dem Außenspiegel gestreift. Die Fahrerin blieb zwar kurz stehen, fuhr dann aber in Richtung Peterstraße davon, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Ein Rettungswagen war nicht nötig. Das Kennzeichen des Autos ist bekannt, außerdem liegt eine Beschreibung der Frau vor. Die Ermittlungen zur Fahrerin dauern aktuell an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell