POL-LB: B10 Korntal-Münchingen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 16:50 Uhr kam es auf der B10 auf Höhe des Parkplatzes Kaiserstein zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 52-jähriger Fahrer eines BMW und ein 60-jähriger Mercedes-Lenker befuhren die B10 in Fahrtrichtung Vaihingen a.d.E. und mussten verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Audi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Mercedes auf, welcher wiederrum auf den BMW geschoben wurde. Durch den Unfall wurde der Lenker des Audi leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme zeitweise über den Parkplatz Kaiserstein geleitet.

