Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Autowerkstatt in Vellmar ein: Kripo sucht Zeugen

KasselKassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Freitag in eine Autowerkstatt in Vellmar eingebrochen und haben dort sämtliche Räume nach Wertsachen durchsucht. Beute machten die Täter allerdings kaum, denn sie fanden lediglich 20 Euro Wechselgeld vor. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Der Einbruch in der Straße "Lange Wender", neben dem Einkaufszentrum, ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen in der Nacht zwischen 1:50 Uhr und 2:05 Uhr. Die unbekannten Täter hatten sich über eine Garage gewaltsam Zutritt verschafft und begaben sich anschließend auf Beutezug im Verkaufsraum und der Werkstatt. Dabei gingen sie allerdings nahezu leer aus und ergriffen anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell