Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Eine schwerverletzte Person und ca. 250.000 Euro Sachschaden nach Wohnhausbrand

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Beihinger Straße in Benningen zu einem Gebäudebrand. Ein Anwohner konnte gegen 00:15 Uhr Rauch aus der nahegelegenen Sozialunterkunft wahrnehmen, woraufhin er den Notruf absetzte. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung stand das Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Benningen, Marbach und Ludwigsburg waren mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Während der Löscharbeiten konnte durch die Feuerwehr im Gebäude eine 56-jährige Bewohnerin aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben werden, welcher mit drei Fahrzeugen und dem Ortsverein vor Ort war. Die 56-jährige wurde durch den Brand schwerverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Brand, welcher letztlich auch auf das Obergeschoss übergriff, war gegen 02:00 Uhr gelöscht. Die angrenzenden Wohnhäuser mussten für die Dauer der Löscharbeiten geräumt werden, ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Bürgermeister der Stadt Benningen war vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07152 605778 zu melden.

