Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Letter Bruch/Container aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Letter Bruch einen Container am Windpark aufgebrochen. Zwischen 18 Uhr am Dienstag (18.05.21) und 7.30 Uhr am Mittwoch (19.05.21) öffneten die Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss. Sie entwendeten unter anderem Schleifplatten und eine elektrische Heizplatte. Unter 02541-14-0 bittet die Polizei Coesfeld um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell