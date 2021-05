Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße

Taschendienstahl

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entwendeten gestern (18.05.2021) einer 62-jährigen Frau aus Lüdinghausen die Geldbörse aus der umgehängten Handtasche. Die 62-Jährige befand sich gegen 13 Uhr im Supermarkt Aldi in Lüdinghausen auf der Geschwister-Scholl-Straße, um dort ihre Einkäufe zu tätigen. Erst an der Kasse stellte sie den Verlust fest. Den Diebstahl an sich bemerkte sie nicht.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell