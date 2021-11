Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Verkehrsunfall Geschädigter gesucht

Stadtlohn (ots)

Erst ist sie gegen einen anderen Wagen gefahren, dann hat sie eine Zeit lang gewartet, um dann doch zu fahren. Als die 22 Jahre alte Unfallverursacherin später zur Unfallstelle in Stadtlohn zurückkehrte, war das angefahrene Auto, eine dunkle BMW-Limousine mit Münsteraner Kennzeichen, weg. Zu dem Geschehen kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Grabenstraßen /Neustraße. Die Polizei bittet den Fahrer des BMW, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell