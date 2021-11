Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Parkplatzrempler

Eine Leichtverletzte

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 75 Jahre alte Stadtlohnerin am Donnerstagnachmittag in Stadtlohn. Die Beifahrerin saß im Wagen eines 79-Jährigen, dergegen 14.35 Uhr einen Discounterparkplatz an der Schützenstraße befahren hatte. Der Autofahrer konnte eine Kollision mit dem Wagen eines 42 Jahre alten Groningers nicht verhindern. Der Niederländer war rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren und hatte dabei den Stadtlohner übersehen. Die Leichtverletze wolle selbständig einen Arzt aufsuchen, gab sie an. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell