Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: vermutlich unverschlossene Türen machen es dem Einbrecher leicht

PI Pirmasens (ots)

Am 30.09. von 08:00-14:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter, aufgrund mehrerer vermutlich nicht verschlossener Türen in die Wohnung des Geschädigten in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße. Dort wurden ein Geldbeutel samt Inhalt und insgesamt ca. 550 Euro Bargeld entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

