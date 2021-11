Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Rechts-vor-links missachtet

Radfahrerin übersehen

Heek (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 25 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagnachmittag in Heek. Die Heekerin war gegen 15.15 Uhr auf der Straße Voßberg in Richtung Donaustraße unterwegs. An der Einmündung Voßberg/Donaustraße kollidierte sie mit dem Wagen einer 37 Jahre alten Autofahrerin. Die Metelenerin befuhr die Donausstraße in Richtung Bahnhofstraße (B70). Sie hatte die von rechts kommende Radfahrerin übersehen. Die 25-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Fahrrad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell