Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Donnerstag, 16.09.2021, 23:00 Uhr

(am) Am späten Donnerstagabend kam es im Gewerbegebiet Nordenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei der Fahrer das beschädigte Fahrzeug am Unfallort zurückließ und sich von der Unfallstelle entfernte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz die Borsigstraße in Richtung Konrad-Zuse-Straße. In einer Rechtskurve fuhr das Fahrzeug geradeaus und stieß dort gegen einen Baum. Aufmerksam gewordene Passanten konnten in dem verunfallten Fahrzeug eine männliche Person feststellen. Nachdem die Passanten die Person angesprochen hatten, verließ diese das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß die Borsigstraße in Richtung Stolberger Straße. Aufgrund der starken Beschädigungen am Fahrzeug konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt haben könnte und ärztliche Hilfe benötigt. Aus diesem Grunde wurden mehrere Streifenfahrzeuge und ein Hubschrauber zur Suche nach dem Fahrer eingesetzt. Die Suche verlief bisher jedoch erfolglos. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von 5000,- EUR. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann. Dieser war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Figur und schwarze Haare. Die Person trug einen dunklen Kapuzenpullover mit Aufdruck, eine schwarze Sporthose und weiße Turnschuhe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden-Bierstadt unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell