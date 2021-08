POL-WI-PvD: +++Frau sexuell belästigt+++Rollerfahrer schwer verletzt+++Kradfahrer verletzt+++Verletzter Radfahrer bei Unfallflucht+++Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren+++Körperverletzungen+++

Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Frau sexuell belästigt,

Wiesbaden, Mitte, Wilhelmstraße, Am Warmen Damm / Schillerdenkmal, Samstag, 14.08.2021, 00:00 Uhr

(Fu)Gegen Mitternacht wurde einer 18-Jährigen Frau aus Wiesbaden gegen ihren Willen von einem 28-Jährigen Mann, ebenfalls aus Wiesbaden, zweimal an das Gesäß gefasst. Die junge Frau meldete den Sachverhalt der Polizei. Die nahm den alkoholisierten Mann dann noch am Tatort fest. Auf dem Revier erfolgte noch eine Blutentnahme. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer Wiesbaden, Rheingaustraße Samstag, 14.08.2021, 12:45 Uhr

(jk) Am frühen Nachmittag wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer, glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt und musste zur Abklärung der Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert werden. Die unfallbeteiligte PKW- Fahrerin musste wegen eines Schocks ebenfalls kurzzeitig ärztlich betreut werden. Ein 43- jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr die Rheingaustraße in Richtung Biebricher Schloss. Eine 27- jährige PKW- Fahrerin aus Ingelheim beabsichtigte aus einer Ausfahrt auf die Rheingaustraße einzubiegen und übersah hierbei den auf der vorfahrtsberechtigten Rheingaustraße fahrenden Wiesbadener. Der Rollerfahrer stürzte bei der Kollision und trug Verletzungen davon. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000,- Euro. Der Roller musste abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es kurzfristig wegen einer Sperrung zu Behinderungen, der Verkehr wurde umgeleitet.

3. Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer, Wiesbaden, Ortsteil Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, Samstag, 14.08.2021, 17:00 Uhr

(Fu) Bei einem Auffahrunfall wurde am Samstagnachmittag ein Kradfahrer schwer verletzt. Ein 50 Jahre alter Mann aus Bischofsheim befuhr die Wiesbadener Landstraße aus Richtung Biebrich in Richtung Mainz- Kastel. Ein vorausfahrender Krankenwagen musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies wurde durch den nachfolgenden Kradfahrer zu spät bemerkt. Das Motorrad der Marke Daelim prallte in das Heck des Krankenwagens. Bei dem Aufprall kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich. Die Krankenwagenbesatzung blieb unverletzt und leistete vor Ort Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde mit Verdacht auf Bruch der linken Hand in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr entfernte die auslaufenden Betriebsstoffe des Motorrades. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1100,- Euro.

4. Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer Mainz- Kastel, Steinern Straße / Ludwig- Wolker- Straße Freitag, 13.08.2021, 07:58 Uhr

(jk) Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagmorgen ein 40- jähriger Fahrradfahrer aus Mainz- Kastel leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der Fahrradfahrer befuhr den Gehweg der Steinern Straße und beabsichtigte die Ludwig- Wolker- Straße in Richtung Otto- Suhr- Ring zu überqueren. An der Einmündung kam es zur Kollision mit einem PKW, der nach rechts auf die Steinern Straße in Richtung Admiral- Scheer- Straße einbiegen wollte. Durch den Aufprall kam der Radfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, ferner wurde das Fahrrad beschädigt. An dem PKW entstand mutmaßlich ein Schaden an der hinteren Beifahrertür. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen, getunten und tiefergelegten Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber um sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen PKW unter 0611 - 345 2240 an das 2. Polizeirevier.

5. Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren Wiesbaden, Konrad- Arndt- Straße Samstag, 14.08.2021, 18:30 Uhr

(jk) Am frühen Samstagabend sind offenbar bereits länger schwelende Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Konrad- Arndt- Straße im Klarenthal eskaliert und führten zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen sind zwei Parteien, die sich zuvor massiv gegenseitig beleidigt haben sollen, aneinandergeraten und haben die Konflikte körperlich ausgetragen. Die Polizei musste am Abend gleich zwei Mal tätig werden. Um 18.30 Uhr meldete eine Passantin eine körperliche Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in der Konrad- Arndt- Straße zwischen einer weiblichen und einer männlichen Person. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten bereits in ihr jeweils häusliches Umfeld zurückgezogen. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte hier bereits festgestellt werden, dass es sich um zunächst verbale Nachbarschaftsstreitigkeiten handelte, die bereits länger andauern. Im weiteren Verlauf hätten sich beide Beteiligten geschubst und im Anschluss habe der Mann die Frau mit Faustschlägen leicht verletzt. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme und räumlicher Trennung beider Parteien ging um 19.10 Uhr erneut ein Notruf bei der Polizei ein. Mitglieder der Familie der Frau hatten offenbar das Haus des zuvor beteiligten Mannes aufgesucht, um ein klärendes Gespräch zu führen. Nach erneut ausgesprochenen Beleidigungen habe es eine Schlägerei gegeben, bei der der zuvor Beteiligte und ein weiterer Mann verletzt wurden. Ferner wurde bei der Auseinandersetzung ein Tablet beschädigt. Beide Männer wurden zur Versorgung ihrer Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen der Frau konnten ambulant versorgt werden.

6. Körperverletzung

Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit Samstag, 14.08.2021, 17:12 Uhr

(jk) Am späten Samstagnachmittag wurde ein 44- jähriger Wohnsitzloser am Platz der Deutschen Einheit durch Schläge und Tritte verletzt. Eine Zeugin meldete sich auf dem 1. Polizeirevier und meldete eine verletzte Person nach einer Körperverletzung. Unmittelbar entsandte Polizeikräfte konnten den Geschädigten antreffen, der jedoch sachdienliche Hinweise verweigerte. Aufgrund weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich ein Mann unter einem Baum hingelegt hatte. Der 44- jährige hatte ihn versehentlich berührt, woraufhin er von dem Mann einen Tritt ins Gesicht erhielt. Des weiteren schlug er dem 44- jährigen ins Gesicht und trat ihm absichtlich auf die Hand. Anhand der Zeugenaussagen konnte wenig später ein 31- jähriger Mann aus Wiesbaden als Tatverdächtiger in der Helenenstraße festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser entlassen. Der Geschädigte lehnte eine ärztliche Versorgung ab.

7. Körperverletzung

Wiesbaden, Langgasse / Fußgängerzone Sonntag, 15.08.2021, 03:17 Uhr

(jk) Am frühen Sonntagmorgen sind in der Innenstadt zwei 16- jährige Männer aus Idstein bei einer körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Beide Männer berichteten der Polizei, dass sie in der Langgasse auf eine vierköpfige Gruppe gestoßen seien, die sie zur Rede stellen wollten. Sie hatten zuvor beobachtet, dass eine männliche Person aus der Gruppe eine weibliche Person verbal angegangen hatte. Unvermittelt habe der Mann einem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn mit der Faust geschlagen. Der weitere Geschädigte wurde ebenfalls geschlagen. Im Anschluss sei die Personengruppe in Richtung Michelsberg geflüchtet. Der Täter konnte als ca. 180 cm. groß und etwa 18 Jahre alt beschrieben werden. Er habe ein schwarzes Oberteil, eine Umhängetasche und eine Basecap oder Bandana getragen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter 0611 - 345 2140 an das 1. Polizeirevier.

8. Taxifahrer geschlagen, Taxi beschädigt und Zeche geprellt Wiesbaden- Nordenstadt, Heerstraße Freitag, 13.08.2021, 23:45 Uhr

(jk) Ein 38- jähriger Taxifahrer wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Nordenstadt durch einen rabiaten Fahrgast geschlagen. Ein bislang unbekanntes Pärchen habe über die Taxizentrale ein Taxi bestellt. Während der Fahrt habe der männliche Fahrgast mehrfach gefordert, dass der Taxifahrer den Taxameter ausschalten solle, was dieser ablehnte. Da sich der Fahrgast zunehmend verbal aggressiv verhielt, hatte der Taxifahrer die Fahrt in der Heerstraße beendet. Der Fahrgast und der Fahrer seien ausgestiegen und der Fahrgast habe dem Fahrer unvermittelt mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe der Mann einen Rückfahrscheinwerfer des Taxis zertreten und sei mit seiner weiblichen Begleitung geflüchtet, ohne den fälligen Fahrpreis zu entrichten. Der Taxifahrer konnte den Mann als ca. 30 Jahre alt beschreiben. Er habe schwarze Haare gehabt und sei komplett schwarz bekleidet gewesen. Seine Begleitung sei ebenfalls etwa 30 Jahre alt gewesen, habe blond gefärbte Haare gehabt und eine schwarze Hose und ein weißes T- Shirt getragen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber um Angaben zu den Personen unter 0611 - 345 2440 an das 4. Polizeirevier.

