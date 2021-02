Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Marl

Am Mittwoch zur Tageszeit kletterte ein unbekannter Täter auf einen Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße Nonnenbusch. Nach ersten Ermittlungen gelangte der Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung und durchwühlte hier die Schränke auf der Suche nach Beute. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zwischen Montag und Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Karl-Liebknecht-Straße ein. Angaben zu einem möglichen Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Gladbeck

Am Donnerstag, zur Tageszeit, warfen unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür an der Brauckstraße ein. Mittels Durchgreifen durch das entstandene Loch gelangten die Täter in das Einfamilienhaus. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Angaben dazu konnten noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

