Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

In der Zeit zwischen Samstag, 18. September 2021, 10.00 Uhr, und Sonntag, 19. September 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Moorgärten das Pedelec inklusive zweier Ladestationen einer 74-Jährigen aus Vechta. Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein rotes Damenfahrrad des Herstellers VIKTORIY, Modell Cruise Active Line. Auf dem Gepäckträger ist ein schwarzer Fahrradkorb angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Am Sonntag, 09. September 2021, wurde um 09.00 Uhr auf dem Kapitelplatz ein 33-Jähriger aus Vechta kontrolliert. Im Zuge dessen wurde bei ihm ein Klemmbeutel mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Substanz wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 33-Jährigen eingeleitet.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 16. September 2021, wurde gegen 10.05 Uhr in der Holtruper Straße der 56-jährige Fahrer eines LKW aus Twistringen festgestellt, der eine Sattelzugmaschine samt Auflieger um öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl seine nationale Fahrerlaubnis in Deutschland ihre Gültigkeit verloren hatte. Der Beschuldigte hat bereits vor mehreren Jahren seinen Wohnsitz ins Innland verlegt, so dass er die Verlängerung seiner ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland hätte beantragen müssen. Die Verlängerung wurde jedoch im Ausland durchgeführt. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 19. September 2021, kam es um 15.20 Uhr auf dem Kuhmarkt zu einem Verkehrsunfall: Ein 9-jähriger Junge aus Vechta befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Straße Kuhmarkt in Richtung Ravensberger Straße. Im Streckenverlauf beabsichtigte er dann, die Straße Kuhmarkt zu überqueren. Hierbei übersah er den PKW eines 71-Jährigen aus Großenkneten, welcher ebenfalls die Straße Kuhmarkt in Richtung Ravensberger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind mit seinem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. An seinem Fahrrad, sowie auch am PKW des 71-Jährigen entstand keinerlei Schaden.

Steinfeld - Sachbeschädigung an Fahrrädern

In der Zeit zwischen Freitag, 17. September 2021, 10.30 Uhr, und Sonntag, 19. September 2021, 16.15 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Industriestraße zwei am Bahnhof abgestellte Fahrräder eines 43-Jährigen bzw. einer 48-Jährigen aus Steinfeld. Bei den beschädigten Rädern handelt es sich um ein blaues Herren-Trekkingrad des Herstellers WELLNESS, Modell: Enjoy, sowie um ein graues Damen-Trekkingrad des Herstellers WINORA, Modell: TO93. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (05492) 960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Körperverletzung

Bereits am Mittwoch, dem 15. September, kam es gegen 19.00 Uhr auf dem Bahnhof in Neuenkirchen-Vörden in der Nordwestbahn zu einem tätlichen Übergriff auf einen dortigen Mitarbeiter: Ein bislang unbekannter Täter wurde gegenüber einem 57-Jährigen Mitarbeiter der Nordwestbahn handgreiflich, als dieser den Waggon betrat. Der Schaffner konnte den Täter wie folgt beschreiben: - zwischen 40 und 45 Jahren alt, - stämmige Statur, - rötliche Haare, - sprach polnisch, - zum Tatzeitpunkt bekleidet mit schwarzer Kleidung, - trug einen blauen Rucksack bei sich. Der Täter floh nach der Tat fußläufig in Richtung Stadtmitte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen.

