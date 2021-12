Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alkoholisierter Autofahrer (07.12.2021)

Konstanz (ots)

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in der Radolfzeller Straße in Wollmatingen aufgefallen. Die Beamten bemerkten bei dem stadtauswärtsfahrenden 38-jährigen Audi-Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest, der über 1,4 Promille ergab, bestätigte den Verdacht. Die Polizisten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell