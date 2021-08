Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210827 Nettetal-Breyell: Einbruch in derzeit unbewohntes Einfamilienhaus

Nettetal-Breyell (ots)

Am Freitag, den 27.08.'21, konnten aufmerksame Nachbarn gegen 17:50 Uhr beobachten, wie eine unberechtigte männliche Person sich im Garten eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses auf der Biether Straße aufhielt. Die hinzugezogene Polizei konnte feststellen, dass die Terrassentür gewaltsam geöffnet und die im Haus befindlichen Einrichtungsgegenstände durchwühlt wurden. Ob und was entwendet wurde kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Kriminalpolizei./JV (676)

