Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210827 Viersen-Dülken: Unfall auf dem Schulweg, 13- Jährige Radfahrerin und weiterer Unfallbeteiligter verletzt.

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, befand sich eine 13-jährige aus Dülken mit ihrem Farrad auf dem Weg von der Schule nach Hause. Hierfür befuhr sie die Venloer Straße in Richtung Boisheim. An der Kreuzung zum Bruchweg beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang achtete sie nicht auf den Gegenverkehr und nahm so den Pkw eines entgegenkommenden 26-jährigen Mannes aus Dülken nicht wahr. Bei dem Versuch der Radfahrerin auszuweichen riss dieser das Lenkrad herum und prallte in der Folge gegen eine Hauswand. Die 13-jährige kollidierte dennoch leicht mit der Fahrertür des 26-jährigen und stürzte. Dank der geistesgegenwärtigen Reaktion des 26-jährigen konnte womöglich schlimmeres verhindert werden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, die Fassade des Hauses wurde ebenfalls leicht beschädigt./JV (675)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell