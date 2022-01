Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch ohne Beute.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag (24./25.01.2022) hebelten Unbekannten an mehreren Fenstern und Türen an einem Geschäftsgebäude in der Langen Straße. Es gelang ihnen so, Zutritt zu einer Apotheke und einem Friseursalon zu bekommen. Gestohlen wurde jedoch augenscheinlich nichts. Sachdienliche Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

