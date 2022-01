Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Vorsicht beim Brennholzkauf!

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe warnt vor Betrug beim Brennholzkauf. Feuerholz ist derzeit teuer, so dass viele Menschen auf Schnäppchensuche sind und im Internet fündig werden. Über Kleinanzeigenportale und Soziale Netzwerke wird im Kreis Lippe auch Brennholz angeboten. Wiederholt kam es dabei nun zu Betrugsfällen. Die Interessierten bezahlten das gewünschte Holz vorab zum Beispiel per Kreditkarte oder Überweisung, bekamen jedoch keine Ware geliefert.

So können Sie sich vor Fake-Angeboten schützen: Beachten Sie, dass auf Online-Portalen für Kleinanzeigen oder in Sozialen Netzwerken jeder Angebote einstellen kann. Eine Überprüfung der Anbieter erfolgt nicht, seien Sie deshalb besonders skeptisch und lassen Sie sich nicht von beeindruckend niedrigen Preisen blenden. Gehen Sie mit Ihren Zahlungen bei Ihnen unbekannten Anbietern auf keinen Fall in Vorkasse, sondern bestellen Sie möglichst auf Rechnung oder bezahlen Sie bei Lieferung der Ware in bar.

