POL-W: W - Rollerfahrer stürzt und rutscht in Gegenverkehr

Am 29.12.2021, um 17:53 Uhr, kam es auf der Parkstraße in Ronsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller und einem Pkw. Ein 61-jähriger Elberfelder war mit seinem Peugeot Roller in westlicher Richtung unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn wegrutschte und in den Gegenverkehr geriet. Der Elberfelder konnte sich auf den seitlichen Grünstreifen retten, sein Fahrzeug jedoch nicht mehr von der Straße bergen. Ein 57-jähriger konnte mit seinem Seat nicht ausweichen und stieß mit dem Roller zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenprall stark beschädigt, bei einem Sachschaden von circa 8.000 Euro. Der 61-Jährige verletzte sich im Zuge des Unfalls schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Parkstraße zeitweise komplett gesperrt werden. (jb)

