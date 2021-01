Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots)

Am Dienstag , den 19.01.2021 um 22:19 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Brandmeldealarm in einer Industriefirma nach Ennepetal Voerde alarmiert. Es rückten aus die Hauptwache und die Löschgruppe Oberbauer mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften. Nach sofortigem Erkunden der Einsatzstelle wurde zügig festgestellt dass die Brandmeldeanlage durch Reinigungsarbeiten in der Firma ausgelöst worden war. Kein Einsatz für die Feuerwehr. Der Einsatz endete um 22:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell