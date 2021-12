Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Pkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Wuppertal (ots)

Am 28.12.2021, um 22:21 Uhr, kam es auf der Ecke Krugmanngasse und Klotzbahn zu einem Unfall mit einem Pkw und einem E-Roller. Ein 21-jähriger Elberfelder war mit seinem E-Roller auf der Straße Klotzbahn in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs, als er an der Ecke zur Krugmanngasse von einem Mercedes erfasst wurde, der aus der Krugmanngasse heraus fuhr. Der Fahrer der silber-grauen Mercedes A-Klasse älteren Baujahrs mit Wuppertaler Kennzeichen flüchtete umgehend mit quietschenden Reifen in Richtung Friedrichstraße, ohne sich um den schwer verletzten 21-Jährigen zu kümmern oder den Schaden zu regulieren. Der E-Roller-Fahrer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

