Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Die Polizei warnt: Aktuell vermehrt Anrufe von falschen Klinik-Mitarbeitern

Kevelaer/Goch/Kreis Kleve (ots)

Die Polizei erreichen aktuell vermehrt Meldungen zu betrügerischen Anrufen im Raum Kevelaer und Goch: Die Anrufer geben sich als Mitarbeiter des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums oder der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung aus. Sie behaupten zum Beispiel, ein Angehöriger wäre in einem der Krankenhäuser aufgenommen worden und nun wären noch offene Rechnungen für die Behandlungen zu begleichen. Am Telefon bitten die Anrufer darum, zur Bank zu gehen und einen entsprechenden Bargeldbetrag abzuheben. Die Betrüger kündigen dann an, jemand würde bei den Angerufenen vorbeikommen und das Geld abholen. In einigen Fällen wurde darum gebeten, eine Tasche für den angeblichen kranken Angehörigen zu packen.

Achtung: Das Klinikum ruft aus den oben genannten Gründen nicht an! Es handelt sich um Betrugsversuche! Sollten Sie einen ähnlichen Anruf erhalten, legen Sie einfach auf und geben Sie keine persönlichen Informationen am Telefon preis. Im Verdachtsfall wählen Sie den Polizeinotruf unter 110. (cs)

